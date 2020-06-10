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محلل سياسي ليبى: المبادرة المصرية جامعة مانعة وبلادنا ستكون نهاية للديكتاتور العثمانى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:32 م
محلل سياسي ليبى: المبادرة المصرية جامعة مانعة وبلادنا ستكون نهاية للديكتاتور العثمانى رميح
كتب هاشم الفخراني

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قال المحلل السياسي الليبي رمزى رميح إن المبادرة المصرية خطة جامعة ومانعة. وأضاف " رمزى" في لقاء مع قناة "الحياة اليوم" أن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي جمعت كافة الأطراف الليبية، لوضع حل دائم للأزمة، وتهدف لاستقرار الأوضاع في ليبيا، متابعا أنها مانعة لأى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية الليبية.

وتابع أن الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان دخل في فخ ليبيا ولن يخرج منه، بل إن يد أردوغان ستقطع في ليبيا، وستكون نهايته.

وأكد أن ليبيا أكبر من  الديكتاتور العثماني رجب طيب أروغان، لكونها تمثل عمقا استراتيجيا، لمنطقة الشرق الأوسط، واصفاً "أردوغان" بالوقح والغبي بعدما أعلن أن الحقول النفطية الليبية يجب السيطرة عليها بالقوة العسكرية.


ليبيا

اخبار

المبادرة المصرية

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