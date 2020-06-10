اليوم السابع
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محكمة النقض تُطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:18 م
محكمة النقض تُطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

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وجه المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، مركز معلومات المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لإتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضين والمحامين والقضاة لا تلزم الانتقال للمحكمة، باستخدام كافة أنظمة التشغيل وخاصة التليفون المحمول.

وصرح المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، إن ذلك يأتى انطلاقاً من دور محكمة النقض في إرساء قواعد العدالة وتقريب جهات التقاضي، إعمالاً لما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية، وعلى ضوء نهج الدولة في مكافحة الوباء العالمي، والتيسير على المواطنين وحفاظاً على الأرواح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ولضمان حسن سير العدالة.

وتابع بيان المحكمة: "وارتكازاً على ذلك قام مركز المعلومات بتطوير موقع المحكمة الرسمي بإضافة قوائم الخدمات القضائية المدنية والجنائية على جميع أنظمة المحمول تمكن من الاطلاع على رول الجلسة الإلكتروني والمتضمن جميع الطعون المقيدة بتلك الجلسات وبيان تفصيلي عن كل طعن وما تم فيه والبحث الذكي عن تلك الطعون وتتابع جلساتها بما يكفل للمتقاضين - وبطريقة كريمة - حق التقاضي والذي من شأنه الرقى بالعمل فنبلغ أقصى درجات حسن سير العدالة وهذا واجب المحكمة العليا تجاه الوطن".


محكمة النقض

استخدام التكنولوجيا بالنقض

فيروس كورونا

التقاضى الإلكترونى

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