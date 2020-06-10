اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يوضح نهاية فرح بيلا ويشرح تفاصيل مقتل شاب داخل جيم غير مرخص

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:01 ص
محافظ كفر الشيخ يوضح نهاية فرح بيلا ويشرح تفاصيل مقتل شاب داخل جيم غير مرخص محافظ كفر الشيخ
كتب رامى محيى الدين

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قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ: "بالرغم من الإجراءات التى اتخذتها الدولة الصحية والوقائية ومنظمات المجتمع المدنى والتوجيه بارتداء الكمامات وتعقيم الأماكن، إلا أنه تم إقامة فرح فى التجمعات السكانية الصغيرة بقرية بيلا وتم فض الفرح"، متسائلا: "لماذا يجبر الشخص الدولة على فض فرحه وكان من الممكن أن يكون في تجمع بسيط من الأهالى المقربين، ونشر الصور على الإنترنت ليفرح الأصدقاء؟".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الابراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: "انتقلت قوات الشرطة وفضوا الفرح واتخذت أجهزة الدولة الإجراءات القانونية ضد القائمين على الفرح والمنظمين له وتم تحويلهم إلى النيابة".

وتابع: "هناك مشهد كارثى آخر فى أحد الصالات الرياضية الذى يزاول المهنة بدون ترخيص وتم غلقه من قبل، وصاحب الجيم أنشأ مدخلا من داخل العقار لأن صاحبه مقيم فيه، وقام أحد الشباب بضرب صديقه الذى أصيب بعدة إصابات وتوفى للأسف الآن، والشرطة تعاملت مع الموقف". وأكد أن المواطنين أصبحوا متفاعلين فى الوقت الحالي حفاظا على أنفسهم وعلى أسرهم.


مقتل شاب داخل الجيم

بيلا

كفر الشيخ

أفراح في زمن الكورونا

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