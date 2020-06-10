اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال وتطوير المرافق المقدمة للمواطنين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:27 م
محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال وتطوير المرافق المقدمة للمواطنين اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، ومعالجة وبحث سبل إصلاح وإنهاء المشروعات المتعثرة بالجهاز التنفيذي بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، حصر جميع مشكلات المرافق "مياه، صرف صحي، كهرباء، والري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بجميع مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

جاء ذلك بحضور المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة المياه والصرف الصحي، والمهندس حمدي زيتون، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد الوكيل، مدير عام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفني، ومحمد مبارك، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.


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