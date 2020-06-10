محافظ كفر الشيخ: لن نسمح بإقامة أفراح قبل انتهاء جائحة كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة تقف بالمرصاد لمقيمي الأفراح في القرى والنجوع والمدن، مؤكداً أن أجهزة الدولة والمجتمع المدني مستمرون في توعية المواطنين بضرورة التباعد، وارتداء الكمامات

وأضاف نور الدين، لـ " اليوم السابع"، مستمرون في أعمال التطهير والتعقيم لكل المصالح الخدمية، مبدياً تعجبة ممن يغامر بنفسه وأسرته بإقامة أفراح ولا يراعون التباعد الاجتماعي، وتضطر أجهزة الدولة بفض الأفراح، وتفسد فرحتهم ،متمنيا ان تكون الفرحة مقتصرة على العريس والعروس ووالدي العروسين وهم يرتدون الكمامات، ويراعون التباعد، ولا يقيمون الأفراح، والأفضل عدم إقامة أي مظاهر تؤدي لتجمعات، ويجب التخلي عن تلك العدالة في ظل جانحة كورونا.