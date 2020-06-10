محافظ قنا: لجان للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية

قنا- وائل محمد

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن لجنه المرور على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا تهدف الي الوقوف على تواجد الاطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة وكذا مدى توافر الادوية والمستلزمات الطبية وايضا الاسرة اللازمة للمرضى.

ووجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من الاطباء واطقم التمريض والاداريين في حال ضبط أى مخالفات خلال مرور اللجنة علي المستشفيات مؤكدا علي ان كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لكافة المستشفيات بالمحافظة مع إجراء متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وأكد كمال شلبي سكرتير عام المحافظة أن اللجنة قامت اليوم بالمرور علي مستشفي قوص المركزي للتاكد من حضور الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج، كما قامت بفحص المخازن والتأكد من توافر مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية، وكذلك التأكد من تقديم الخدمات الطبية للحالات المترددة على المستشفيات للتتعامل معها وفقا للاشتراطات الصادرة من وزارة الصحة لمواجهة الفيروس.

من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.



وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .



ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .



كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.



مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.