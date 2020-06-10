محافظ سوهاج يجرى حركة تغييرات محدودة بالقيادات المحلية

سوهاج محمود مقبول

أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم قراراً يحمل رقم 445 لسنة 2020، والذى يتضمن إجراء حركة تغييرات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك لإعادة توزيع القيادات، لدفع عجلة العمل وتطوير الأداء.

وتضمن القرار تكليف شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، وتكليف عبد المنعم على عبد القوى رئيس مركز ومدينة ساقلتة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، وتكليف لطفى محمد على رئيس مركز ومدينة دار السلام بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا .

كما نص القرار على تكليف ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وتكليف أحمد البدرى عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة البلينا بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.