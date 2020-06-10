اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: تطبيق نظام الإضاءة الذكية بكافة الأحياء .. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:15 م
محافظ بورسعيد: تطبيق نظام الإضاءة الذكية بكافة الأحياء .. صور محافظ بورسعيد يبحث تطبيق منظومة الإضاءة الذكية
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد الهيئة العربية للتصنيع وذلك لمناقشة تطبيق منظومة الإضاءة الذكية بكافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد وسلوى الببلاوى، المشرف على مشروع الإضاءة الذكية بوزارة الكهرباء، ومهندسة نهال محمد، نائب مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع وأعضاء وفد وزارة الكهرباء والهيئة العامة للاتصالات وإدارة التحول الرقمى ببورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد، فى بيان له، أن بورسعيد تعتبر النموذج الأول فى العديد من المشروعات والتى تنعكس على تحسين خدمات المواطن، مؤكدًا أن منظومة التحول الرقمى التى طبقت فى بورسعيد لأول مرة على مستوى الجمهورية ساهمت فى ربط الإدارات والدواوين داخل المحافظة وسرعة ودقة انجاز الأعمال .

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه بعد نجاح تجربة الإضاءة الذكية فى أحد أحياء بورسعيد، سيتم تطبيقها فى كافة أحياء المحافظة، وذلك من خلال التعاون بين المحافظة ووزارة الكهرباء والهيئة العربية للتصنيع، لافتًا إلى أن نظام الإضاءة الإلكترونى يتيح التحكم عن بعد فى نظام الإضاءة والأعمدة بالمحافظة، ويساهم فى التحكم فى الإضاءة فى الأوقات المختلفة ومنع التلاعب بالكهرباء ومتابعة الاستهلاك فى كافة الأحياء من خلال نظام الكترونى موحد ، بالإضافة الى إيجاد نظام مراقبة مميز .

واستمع اللواء عادل الغضبان، لشرح موجز عن مميزات واهداف منظومة الإضاءة الذكية، مؤكدًا أنها ستمثل إضافة للمشروعات التى شهدتها محافظة بورسعيد فى الآونة الآخيرة والتى جعلتها نقطة الانطلاق نحو التنمية المستدامة، مؤكدًا على توفير كافة الدعم والترحيب بأى أفكار من شأنها تساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة بمحافظة بورسعيد.

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اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

منظومة الاضاءة الذكية

احياء بورسعيد

التحول الرقمى

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