اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:18 م
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محافظ بنى سويف يبحث الموقف التنفيذى لبعض مشروعات الإسكان الاجتماعى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:10 م
محافظ بنى سويف يبحث الموقف التنفيذى لبعض مشروعات الإسكان الاجتماعى جانب من الاجتماع
بنى سويف أيمن لطفى

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عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا لبحث عدد من الموضوعات بملف الإسكان الاجتماعى ،وذلك فى حضور المهندس محمد هشام درويش رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان،واللوءا هشام شادى السكرتير العام ،والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الإسكان بالمحافظة، , أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة ، و محمود على مدير عام المتابعة بالمحافظة.

تمت مناقشة الموقف التنفيذى الخاص باجتماعات سابقة بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بملف الإسكان بالمحافظة، والموقف التنفيذى لبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي، وآليات وخطوات تلافى بعض المعوقات التى قد تواجه بعض المشروعات، ومراجعة  وتوحيد كافة الجهود الهادفة للدفع بمشروعات قطاع الإسكان بدائرة المحافظة.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أهمية التواصل الدائم والمباشر بين فريق العمل المختص،وذلك لسرعة إنجاز الخطوات والإجراءات المتفق عليها بشأن عدد من الموضوعات، مؤكدا على أن الملفات الخاصة بقطاع الاسكان فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة، حيث تتعلق بقطاع حيوى للمواطن السويفي

 

 

 


محافظ بنى سويف

مشروعات الإسكان الاجتماعي

أخبار مصرية

محافظه بنى سويف

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