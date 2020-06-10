محافظ المنوفية يناقش استعدادت الثانوية الأزهرية و لجنة للمرور على اللجان

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا للوقوف على اخر الاستعدادت لامتحانات الثانوية الازهرية لهذا العام والتى تبدأ من 21/7 وتنتهى 6/8 مع التشديد على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب.

بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة وفضيلة الشيخ عبد العزيز النجار رئيس الادارة المركزية بالمنطقة الازهرية واللواء عماد وسيلى مساعد مدير الامن والدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة و عاطف سلام مدير عام المواد الثقافية بالمنطقة الأزهرية .

ومن جانبه استعرض رئيس الادارة المركزية بالمنطقة الازهرية أهم الاجراءات الاحترازية التى أعدتها المنطقة استعدادا للامتحانات موضحا أنه سيتم تسليم الطلاب كمامات طبية ومطهرات وكذا سيتم توفير كواشف حرارية بلجان الامتحانات مشيرا الى أنه تم التنسيق الكامل مع الاجهزة الامنية لتامين مقار اللجان ومراكز توزيع الاسئلة على مدار 24 ساعة ، كما أضاف أن عدد اللجان بلغ 25 لجنة امتحانية بعدد 12 طالب فى كل لجنة مع مراعاة المسافات البينية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا، فى حين بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 4342 طالب وطالبة وستؤدى الامتحانات على مدار ثلاثة أيام فى الاسبوع وفق الجدول المعد ، كما أشار الى انه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفورى مع اى طوارئ فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحى لتوافر طبيب وزائرة صحية بكل لجنة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة مرور اللجنة المشكلة للمرور على مدارس ولجان الامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مقار لجان امتحانات الثانوية الازهرية يضاف لعضويتها ممثل من المنطقة الازهرية للتأكد من جاهزية اللجان ورصد أى سلبيات والتعامل معها فورا والتأكد من تمام جاهزيتها لاستقبال الطلاب وكذا التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة كورونا .

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أمر بتشكيل لجنة برئاسة مفتش من الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام وعضوية مدير التعليم الثانوى بمديرية التربية والتعليم وممثلين من قطاع الكهرباء ومديرية الشئون الصحية وإدارة الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، تكون مهامها المرور على المدارس ولجان الامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتأكد من تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا .