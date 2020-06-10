محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير المحاور المرورية شرق العاصمة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، أعمال تطوير محور جسر السويس فى المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن، الذى تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة، كما تفقد محورى عبد العزيز فهمى والحجاز وشارعى المنتزة ومحمد فريد بالنزهة لمتابعة الأعمال التى تقوم بها المحافظة فى إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشوارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة النظافة والتشجير للشوارع المطلة والمتقاطعة مع المحاور الرئيسية.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض مدير جهاز المتابعة الميدانية والمتحدث الرسمى، وكل من رئيس حى النزهة ورئيس حى مصر الجديدة.

وتبلغ تكلفة أعمال تطوير شارع جسر السويس فى المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن، الذى تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة 48 مليون جنيه، وهى الأعمال التى تقوم بها المحافظة فى إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توسعة عرض شارع جسر السويس، الذى يبلغ طوله 4.7 كم ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلا من 11.5متر قبل التطوير.

كان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفنى والهندسى والأملاك والتخطيط والتنمية العمرانية والشئون القانونية ومديرية الاسكان والمرافق بالمحافظة لفحص مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بحى عين شمس والعقارات المقامة على جانبي منطقة ترعة الطوارىء بحى السلام أول والعقارات المقامة على شارع جسر السويس بالنزهة وكذلك حصر جميع الأراضى أملاك الدولة المتعدى بالبناء عليها ومدى قانونية التراخيص المنصرفة بتلك المناطق .