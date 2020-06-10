اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير المحاور المرورية شرق العاصمة.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:18 م
محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير المحاور المرورية شرق العاصمة.. صور محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق العاصمة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، أعمال تطوير محور جسر السويس فى المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن، الذى تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة، كما تفقد محورى عبد العزيز فهمى والحجاز وشارعى المنتزة ومحمد فريد بالنزهة لمتابعة الأعمال التى تقوم بها المحافظة فى إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشوارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة النظافة والتشجير للشوارع المطلة والمتقاطعة مع المحاور الرئيسية.
 
رافق المحافظ خلال جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض مدير جهاز المتابعة الميدانية والمتحدث الرسمى، وكل من رئيس حى النزهة ورئيس حى مصر الجديدة.
 
وتبلغ تكلفة أعمال تطوير شارع جسر السويس فى المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن، الذى تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة 48 مليون جنيه، وهى الأعمال التى تقوم بها المحافظة فى إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة.
  
وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توسعة عرض شارع جسر السويس، الذى يبلغ طوله 4.7 كم ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلا من 11.5متر قبل التطوير.
 
كان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفنى والهندسى والأملاك والتخطيط والتنمية العمرانية والشئون القانونية ومديرية الاسكان والمرافق بالمحافظة لفحص مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بحى عين شمس والعقارات المقامة على جانبي منطقة ترعة الطوارىء بحى السلام أول والعقارات المقامة على شارع جسر السويس بالنزهة وكذلك حصر جميع الأراضى أملاك الدولة المتعدى بالبناء عليها ومدى قانونية التراخيص المنصرفة بتلك المناطق .
 
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق العاصمة (2)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق العاصمة 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق العاصمة (3)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق العاصمة 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق العاصمة (4)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق العاصمة 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق العاصمة (1)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشرق العاصمة 

 


جسر السويس

محور جسر السويس

تطوير الطرق

القاهرة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة