اليوم السابع
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محافظ القاهرة يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه الرئاسة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:17 م
محافظ القاهرة يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه الرئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، حيث أكد المحافظ أن هذه الفترة شهدت إنجازات كبيرة ونجاحات متلاحقة في شتى المجالات، لمسها الجميع وخاصة مواطني العاصمة .
 
وجاء فى نص الرسالة التى أرسلها المحافظ للرئيس السيسى: " يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن ابناء ومواطني محافظة القاهرة والعاملين بالمحافظة بخالص التهنئة بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي سيادتكم رئاسة الجمهورية.. هذه الفترة التي شهدت انجازات متواصلة ونجاحات متلاحقة في شتى المجالات في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة حيث عبرتم بمصرنا الغالية هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن إلى بناء مصر الحديثة.. وفق الله سيادتكم ورعاكم ويسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية سائلين الله العلى القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق".
 
وشهدت محافظة القاهرة فى الفترة الماضية طفرة هائلة فى ملف تطوير المناطق العشوائية والتى تتبناها الدولة بشكل عام فى كل المحافظات، حيث تغيرت الحياة بعشوائيات القاهرة بشكل يومى ومعدل زمنى سريع، التزما بخطة الدولة لإعلان العاصمة خالية من العشوائيات نهاية العام الجارى، حيث كان نصف القاهرة عشوائيات والآن الأمر اختلف بشكل كبير بعد إخلاء عدة مناطق بها والبدء فى أعمال التطوير، وتعويض السكان ونقلهم إلى مساكن بديلة.
 
وظهرت عدد من المشاريع من بينها مدينة الأسمرات بمراحلها الثلاث، أول وأهم وأكبر المشاريع لتطوير العشوائيات والتى استوعبت أكثر من 20 ألف أسرة حتى الأن، بإجمالى 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.
 
وحققت الدولة تقدما ملموسا على أرض الواقع، غير حياة مئات الآلاف من الأسر للأفضل بعد نقلهم من المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة لهم ورسم مستقبل أفضل لأطفالهم بعد نقلهم من مستوى الى مستوى أخر من التعليم والسكن والبيئة المحيطة وتغيير شامل حتى فى الأثاث المنزلى حيث تم تغيير الأثاث المنزلى بالكامل لتنتقل الأسرة من حال إلى حال، وظهر ذلك بشكل واضح فى محافظة القاهرة والتى كان أكثر من نصف مساحتها عشوائيات.
 

القاهرة

إنجازات الدولة

العشوائيات

تطوير العشوائيات

اخبار مصر

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