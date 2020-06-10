محافظ القاهرة: منع إقامة أى عقار بدون جراج للقضاء على الانتظار الخاطئ

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بضرورة خلق أماكن انتظار لاستيعاب السيارات المتواجدة بالشوارع الرئيسية والفرعية خاصة الشوارع المحيطة بالمحاور الجديدة التى تم انشائها بالعاصمة لتيسير الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها فى الغرض المخصصة من أجله لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية، مع المرور الدورى للتأكد من عدم استغلالها مرة اخرى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لأعمال تطوير الشوارع والمحاور الجديدة التى يتم إنشاؤها بالمنطقة الشرقية ضمن المخطط الشامل لجعل المنطقة نموذجًا لباقى مناطق العاصمة.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بإقامة أى عقار فى القاهرة لا يلتزم بالاشتراطات البنائية التى توجب وجود جراج لاستيعاب سيارات قاطنيه للقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ بالشوارع.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض مدير جهاز المتابعة الميدانية والمتحدث الرسمى، وكل من رئيس حى النزهة ورئيس حى مصر الجديدة.

وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، أعمال تطوير محور جسر السويس فى المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن، الذى تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة، كما تفقد محورى عبد العزيز فهمى والحجاز وشارعى المنتزة ومحمد فريد بالنزهة لمتابعة الأعمال التى تقوم بها المحافظة فى إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشوارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة النظافة والتشجير للشوارع المطلة والمتقاطعة مع المحاور الرئيسية.