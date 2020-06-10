محافظ الفيوم يكشف خطة الاستعدادات لامتحانات "الثانوية العامة"

الفيوم - رباب الجالي

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب والعاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ لمراجعة خطة المحافظة استعداداً لبدء امتحانات الثانوية العامة ، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء علاء منصور حكمدار الفيوم، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والاستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد طارق عادل المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس على محمود رئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، والدكتورة هبه عاطف مدير عام فرع التأمين الصحى بالفيوم، والدكتور ادهم عبدالمعطى مدير اسعاف الفيوم .



ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بتعقيم كافة اللجان قبل وبعد الامتحانات بالإضافة الى تعقيم أماكن سير الطلاب، فضلاً عن تركيب بوابات تعقيم ذاتى لكل مدرسة، وإجراء المسح الحرارى لكل طالب قبل دخول اللجنة، وكذا التنسيق مع المجتمع المدنى لتوفير لجان لتنظيم الطلاب خارج اللجان، وإتخاذ كافة الإحتياطات أثناء عملية دخول الطلبة للمدارس منعاً للاختلاط، وتحديد مسار محدد لكل طالب داخل اللجان تماشياً مع توجيهات التباعد الإجتماعي، فضلاً عن توفير زى رسمى "فيست" لمراقبى اللجان لتقديم الإرشادات للطلبة.



كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحى بالفيوم، بتشكيل فرق طبية من مكافحة العدوى لمراجعة كافة المدارس، مع توفير زائر صحى وآخر احتياطى لكل مدرسة بإشراف عدد من الأطباء بالتواجد بالمدارس يومياَ أثناء فترة الامتحانات.



وأشار المحافظ الى تخصيص قسم بمستشفى الفيوم العام، وفريق طبى مختص لاستقبال وعلاج أية إصابة طارئة تحدث للطلاب، لتقليل تعرض الطلاب للمستشفيات التى تقوم بفحص حالات الاشتباه بفيروس "كورونا" وتقليل فرص انتقال العدوى لهم.



ووجه محافظ الفيوم، السكرتير العام بالتنسيق مع رؤساء المدن ومديرية أمن الفيوم، لمنع أى تكدس أمام المدارس مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المدارس وخارجها، وتوفير قوات شرطية لمرافقة سيارات توزيع وتجميع أسئلة الامتحانات وورق الإجابة، كما وجه رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة كافة مرافق المدارس والتأكد من جاهزيتها والعمل على صيانتها الدورية.



وفى السياق نفسه، راجع المحافظ مع مدير إسعاف الفيوم خطة الإسعاف وتمركزات سيارات الاسعاف، لإخلاء أى من المصابين بالمدارس خلال فترة الامتحانات، كما وجه رئيس قطاع كهرباء الفيوم بمراجعة كافة أعمال الكهرباء بالمدارس.



ومن جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلبة المقرر حضورهم لآداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم للعام الدراسى 2019/2020 هو، 17 ألفاً و 632 طالباً وطالبةً، منهم 15 ألفاً و 632 طالباً وطالبةً منتظم، و2000 طالباً وطالبةً منازل، موزعين على 43 لجنة تشمل كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، لافتاً الى تحديد عدد 14 طالباً وطالبةً كحد أقصى بالقاعة الواحدة، مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب.

