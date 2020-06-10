محافظ الغربية يعزى أسرة الشهيد "عرفة" ويطلق اسمه على مدرسة بكفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

قدم الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب محمد صلاح عرفة بمنزله بمدينة كفر الزيات، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني بالواحات البحرية بسيناء .

وفى ذات السياق، قرر محافظ الغربية، إطلاق اسم الشهيد محمد صلاح عرفة، على مدرسة الشوربجي الإعدادية بمدينة كفر الزيات تكريماً له وتخليدا لذكراه، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لأسرة الشهيد وتلبية كافة مطالبهم.

وأعرب "رحمى" عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا المولي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.