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محافظ الغربية يحذر من التلاعب بأسعار الكمامات وتوفيرها لتلبية احتياجات المواطنين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:26 م
محافظ الغربية يحذر من التلاعب بأسعار الكمامات وتوفيرها لتلبية احتياجات المواطنين محافظ الغربية خلال الجولة
الغربية – عادل ضرة

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم الأربعاء، منافذ بيع الكمامات بكفر الزيات وبسيون، والتى وفرتها المحافظة.

 وأكد محافظ الغربية ، علي توفير كميات كبيرة من الكمامات لتلبية احتياجات المواطنين ، وخدمة أكبر شريحة من البسطاء ومحدودى الدخل، مشددا علي عدم التلاعب بالأسعار والبيع بالسعر المتفق عليه وهو 2 جنيه للكمامة الواحدة .

كما تابع د. رحمي خلال جولته حالة النظافة العامة للشوارع والميادين، حيث وجه رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، ورئيس مركز ومدينة بسيون بتكثيف حملات النظافة والاهتمام بتجميل الميادين والشوارع ورفع الإشغالات أولاً بأول بما في ذلك عربات المأكولات والمشروبات المتنقلة .

من ناحيه اخرى تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، عددا من المدارس بكفر الزيات وبسيون، وذلك للتأكد من جاهزية تلك المدارس كمقار للجان امتحانات الثانوية العامة.

وأكد محافظ الغربية، على مديرى المدارس بضرورة استكمال كافه اللجان وتزويدها بمراوح حائط لزيادة الأمان، وكذلك الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب .

من جانبه، أفاد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز عدد 12 مدرسة بكفر الزيات و 5 مدارس ببسيون لاستقبال طلاب الثانويه العامة.

من ناحية أخرى وافق الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام والخاص والخاص الفندقى بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوى (عام – خاص – خاص فندقي) للعام الدراسى 2020 / 2021، والمقدمة من ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك فى ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لاستيعاب 50% بمرحلة الثانوى العام من إجمالى الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية) للعام الدراسى 2019 / 2020 بإجمالى عدد متوقع 36662 طالب.


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