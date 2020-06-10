اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع استعدادات المدارس بكفر الزيات وبسيون لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:30 م
محافظ الغربية يتابع استعدادات المدارس بكفر الزيات وبسيون لامتحانات الثانوية العامة محافظ الغربية يتابع استعدادات المدارس بكفر الزيات وبسيون لامتحانات الثانوية العامة
الغربية عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، عددا من المدارس بكفر الزيات وبسيون، وذلك للتأكد من جاهزية تلك المدارس كمقار للجان امتحانات الثانوية العامة.

 

وأكد محافظ الغربية، على مديرى المدارس بضرورة استكمال كافه اللجان وتزويدها بمراوح حائط لزيادة الأمان، وكذلك الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب .

 

من جانبه، أفاد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز عدد 12 مدرسة بكفر الزيات و 5 مدارس ببسيون لاستقبال طلاب الثانويه العامة.

 

من ناحية أخرى وافق الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام والخاص والخاص الفندقى بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوى (عام – خاص – خاص فندقي) للعام الدراسى 2020 / 2021، والمقدمة من ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك فى ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لاستيعاب 50% بمرحلة الثانوى العام من إجمالى الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية) للعام الدراسى 2019 / 2020 بإجمالى عدد متوقع 36662 طالب.

 

وقد تقرر تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام بمجموع 253 درجة، كما تقرر تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوى الخاص بمجموع 195 درجة، وتحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوى الخاص الفندقى بمجموع 155 درجة.

 

من ناحيته، أكد وكيل الوزارة أنه سيتم قريباً تحديد الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفنى بعد العرض على محافظ الغربية.

 

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