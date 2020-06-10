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محافظ الغربية: تحرير 8 محاضر لمواطنين لعدم التزامهم بقرار الحظر

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:37 م
محافظ الغربية: تحرير 8 محاضر لمواطنين لعدم التزامهم بقرار الحظر محافظ الغربية يقود حملة ليليه لضبط المخالفين لحظر التجوال
الغربية مصطفى عادل

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أعلن د. طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تحرير 8 محاضر لمواطنين لمخالفتهم حظر التجوال ، وسحب رخص القيادة الخاصة بهم، كما تم غلق 2 محل ومكتبه بمدينة طنطا، ومصادرة الشيش الموجودة بإحدى المحلات بالعجيزي .

جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية الليلية ، مساء اليوم الأربعاء ، بشوارع مدينة طنطا وسبرباي، لمتابعه إلتزام المواطنين بقرارات الحظر الصادرة من رئاسه مجلس الوزراء ، وكذلك متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، رافقه خلالها عادل داوود رئيس حى أول طنطا، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا ، والمقدم إبراهيم كامل. وقد تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية بسبرباي، مشدداً علي تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة اولاً باول حفاظا علي صحة المواطنين، والعمل علي رفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، والحفاظ علي الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع . من ناحيه اخرى تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. أعلن د. طارق رحمي محافظ الغربية، عن سحب 23 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين والركاب بقرار ارتداء الكمامة ، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، اليوم، بكفر الزيات وبسيون ، لمتابعة استعدادات المدارس التي تم تخصيصها مقارا للجان امتحانات الثانوية العامة ، وكذلك تفقد منافذ بيع الكمامات والتى وفرتها المحافظة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية. وخلال جولته، شدد محافظ الغربية ، علي استمرار أعمال النظافة بمركز كفر الزيات وبسيون، مشيرا الي أنه تم رفع عدد 2 عربة متنقلة لبيع المأكولات والمشروبات ، كما تم إزالة تحويطة من البوص تستخدم لتقديم المأكولات بها على اول طريق بسيون الزراعي في زمام قرية كفر الشوربجي التابعة لمركز كفر الزيات.


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حظر التجوال

طنطا

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