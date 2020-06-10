محافظ الشرقية: التزام موظفين بمكاتب الخدمة بالكمامات وتغريم 938 سائقا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن هناك جهودا مكثفة يوميا ، لمتابعة التزام الموظفين بالكمامات داخل المصالح الحكومية و الوحدات المحلية ومكاتب تأدية الخدمات .
وأضاف لـ " اليوم السابع"، أنه يوميا تشن حملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أنه كلف عبده سالم مدير إدارة المتابعه الميدانية بالديوان العام بمتابعة الحملات المفاجئة علي سائقي سيارات الأجرة وبالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف ، من خلال تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق ، أسفرت عن ضبط 938 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين منذ 30 مايو .
وأكد محافظ الشرقية علي مدير الإداره العامه للمواقف بالتنسيق مع الجهات المعنية باستمرار حملات التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
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