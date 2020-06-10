محافظ الشرقية: التزام موظفين بمكاتب الخدمة بالكمامات وتغريم 938 سائقا

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن هناك جهودا مكثفة يوميا ، لمتابعة التزام الموظفين بالكمامات داخل المصالح الحكومية و الوحدات المحلية ومكاتب تأدية الخدمات .

وأضاف لـ " اليوم السابع"، أنه يوميا تشن حملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا.