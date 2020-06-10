محافظ الشرقية: إحالة 220 مخالفة تعد على الرقعة الزراعية للتحقيق

الشرقية -فتحية الديب

قال الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية، إنه تم إحالة 220 حالة تعدى على الأرض الزراعية بنطاق المحافظة، إلى جهات التحقيق لاتخاذ إجراءات بشأنهم، وأنه يتصدى بكل حسم للمخالفين ولا تهاون معاهم.

وأضاف: أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها اليومية، لملاحقة المتعدين على الأرض الزراعية، لتحرير محاضر لهم، والفترة الأخيرة تلاحظ توقف حالات البناء والتعدى على الأرض الزراعية بسبب الحبس وإحالة المخالفين لجهات التحقيقات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حذر من البناء المخالف الذى يعيق التخطيط فى القاهرة والمحافظات، وقال السيسى "البعض يتصور أن الدولة مشغولة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد) ويقوم بالبناء؛ لكن لن نقبل بالتعدى على الأراضي، ولن نترك البناء المخالف"

ومن جانبه شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة تتصدى بقوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائي، وتقوم بالإزالة الفورية لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة، خصوصاً خلال ساعات حظر التنقل، وطالب" مدبولي" المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بترسيخ هيبة الدولة،