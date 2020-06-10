اليوم السابع
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محافظ الدقهلية : توريد 187 ألف طن من محصول القمح لشون وصوامع

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:27 م
محافظ الدقهلية : توريد 187 ألف طن من محصول القمح لشون وصوامع توريد القمح لصوامع الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه ، أنه تم حتى اليوم توريد 187 ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة ، وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف ابريل الجارى. 
 
وقال محافظ الدقهلية،فى بيان له إنه يستهدف استلام 225 ألف طن ، حيث أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و 323 فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان 1 طن،وأشار إلى أن المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الاقماح تستوعب ما يزيد عن 300 ألف طن . 
 
وأوضح مختار، أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع اية مشكلات طارئة فورا للتيسير على الموردين ، مؤكدا على تضافر الجهود من اجل موسم توريد ناجح ، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الاحترازية فيما يتعلق باعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامه الجميع.
 
ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين إنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الاقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون .
 
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توريد القمح لصوامع الدقهلية

 

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توريد القمح لصوامع الدقهلية

 

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توريد القمح لصوامع الدقهلية

 

 


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