محافظ الجيزة: إيقاف تراخيص البناء لحين التأكد من إنشاء جراحات أسفل العقارات

كتب سيد الخلفاوى

قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حملة لفتح الجراجات المغلقة بحى العمرانية، حيث وجه بإعادة فتح جراج أسفل عقار بشارع خاتم المرسلين بعد تغير نشاطه لمخزن من قبل المالك.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ بأحياء العمرانية والطالبية للوقوف على جهود أجهزة المحافظة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية فى إطار تنفيذ القرارات الخاصة بفرض النظام وإلزام أصحاب العقارات باشتراطات قانون البناء.

وشدد المحافظ على رؤساء أحياء الطالبية والعمرانية على اتخاذ ما يلزم نحو ضمان استمرار عمل تلك الجراجات وعدم تكرار أصحابها للمخالفة وإعادة تغير النشاط لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشوارع خاصة بعد أعمال التطوير الجارية بالعديد منها.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية بشكل دورى لمنع المخالفات بكافة صورها وإزالة أى حالات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم ايقاف اصدار تراخيص بناء جديدة بالمحافظة لمدة 6 اشهر مع إيقاف البناء أيضا فى أى عقار تم إصدار ترخيص بناء له في الفترة الماضية لحين الوقوف على الإجراءات والضمانات التى تضمن التزام ملاك العقارات بإنشاء جراجات أسفل العقارات وإلا سيتم إلغاء الترخيص مستقبلا وإدراج العقار ضمن العقارات المخالفة حيث تعتبر الرخصة بمثابة عقد اتفاق ببن طرفين في حال الاخلال به يتم إلغاءها علي الفور .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجاء رئيس مدينة الجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير الطرق و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل و محمد نور الدين رئيس حى العمرانية و طه عبد الصادق رئيس حي الطالبية.