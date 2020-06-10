اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: كل رئيس حي مسئول عن حيه ولن نسمح بأي تقصير

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:58 م
محافظ الإسكندرية: كل رئيس حي مسئول عن حيه ولن نسمح بأي تقصير محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال أول اجتماعاته بالقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء الجدد، أن كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير  في ذلك، مشددا على ضرورة أن يشعر المواطن البسيط بتواجد المسئولين بينهم. 
 
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء الجدد بإعادة ترتيب البيت من الداخل بما يفيد تحقيق نتائج  وإنجازات على أرض الواقع، مشددًا عليهم بالتعامل بكل قوة وحزم تجاه جميع من يتقاعس عن أداء مهامه المكلف بها في الحي. 
 
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بوضع حلول غير تقليدية خارج الصندوق لأوضاع الأسواق العشوائية المتواجدة في نطاق كل حي، بما لا يخالف القانون ولا يضر بالمظهر الجمالي العام ويصب في صالح المواطن والبائعين. 
 
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بمتابعة جميع أعمال التطوير والأعمال الخدمية بالشوارع والميادين، وكذلك التنسيق مع شركة الصرف الصحي لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الأمطار المقبل.
 
كما كلفهم بالمتابعة اللحظية لأعمال تطوير المناطق العشوائية التي تم الإعلان عن تطويرها والمتواجدة في احيائهم وذلك ضمن البروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير ٧ مناطق. 
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسكندرية، اليوم، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح حمدي تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء أحياء الإسكندرية.

جدير بالذكر أن حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية تتضمن حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحي (89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة) كما تضم أيضًا (60) قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

 

 


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