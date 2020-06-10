محافظ أسيوط: 27 مركز تجميع وصومعة تستقبل 172 ألف و337 طن قمح حتى اليوم

أسيوط ضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن صوامع ومراكز التجميع بالمحافظة استقبلت 172 ألف و337 طن قمح حتى اليوم وشهدت اقبالًا كبيرًا من المزارعين على التوريد منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى إنه تم حصاد إجمالى مساحة الأرض المنزرعة بالقمح بالمحافظة والتى بلغت 226 ألف و683 فدان.

وأكد على انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون أية عقبات فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" .

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى استمرار أعمال توريد القمح حتى 15 يوليو واستلام الأقماح من المزارعين بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلًا على المزارعين لافتًا إلى إنه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على أعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح بالشون والصوامع مشددًا على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقًا للضوابط التى تم وضعها ومتابعة الأقماح التى يتم توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين فى حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة مصدرًا تعليماته لمسئولى الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها لأعمال التوريد وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم فى سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المهندس إبراهيم سرور إن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية عقبات وهناك زيادة كبيرة فى الأقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية مشيرًا إلى إنه يجرى عمل بيان يومى بمساحات الأراضى التى تم حصادها وكميات الأقماح التى تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بالإضافة إلى التنسيق مع محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين لمتابعة لجنة استلام الأقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحاً أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام المزارعين لتوريد محصولهم حتى 15 يوليو القادم مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى أى شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها.



