محافظ أسيوط يطمئن على توافر الأدوية والمسلتزمات الطبية بالمستشفيات..صور

أسيوط ضحا صالح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مستشفيات القوصية المركزى وديروط المركزى وحميات ديروط للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المخصصة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الدورية وتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط وهويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية ومدحت القاضى رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابهما والدكتور راضى محمود عمر مدير الإدارة الصحية بديروط والدكتور خالد عبدالعال مدير الإدارة الصحية بالقوصية والدكتور ايهاب عبدالحكم مدير مستشفى القوصية المركزى والدكتور رمضان أحمد محمد مدير مستشفى ديروط المركزى ومسئولى التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

بدأت الجولة بمستشفى حميات ديروط ثم مستشفى ديروط المركزى تلاها مستشفى القوصية المركزى حيث تفقد بعض الأقسام والمعامل والإستقبال وحجرة الأشعة بهم وذلك للإطمئنان على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والاستماع لشكاوى المرضى والمرافقين لهم.

كما إلتقى المحافظ بمديرى ونواب تلك المستشفيات ومسئولى المخزون الطبى والطب الوقائى وعدد من الأطباء المشرفين على التعامل مع حالات الاشتباه واستمع إلى امكانات كل مستشفى وأقسامها والخدمات الصحية المقدمة بها وخطة العمل وكيفية التعامل مع حالات الإشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد وتحديد خط سير لهم منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أو عزلهم منزلياً وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة فضلاً عن مدى احتياجات تلك المستشفيات ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ ـ خلال الجولة ـ على تكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفيات بصفة دورية وإجراء قياس درجة الحرارة بالكاشف الحرارى لكافة المترددين على المستشفيات عند دخولهم على مدار اليوم والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والنظافة وتفعيل بوابات التعقيم لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها فضلاً عن سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم موجهًا بالتواصل المستمر مع إدارة الصيادلة والمخزون الطبى بمديرية الصحة وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بحيث يتم توفير كميات مناسبة من الأدوية والاحتياجات المطلوبة تكفى لفترة زمنية مناسبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مؤكدًا على توفير مخزون استراتيجى من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلى والمخالطين بكافة القرى والمراكز مطالبًا ببذل مزيد من الجهد والاهتمام بالمرضى وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم وإزالة بعض السلبيات والملحوظات التى تم رصدها خلال الجولة.



محافظ أسيوط يتفقد مستشفيات القوصية وديروط المركزي والحميات



محافظ أسيوط يتفقد مستشفيات القوصية وديروط المركزي والحميات