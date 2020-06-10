محافظ أسيوط: إزالة 3466 حالة تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة حتى الآن

أسيوط ضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من تنفيذ إزالة لـ 3466 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة وأراضى زراعية بمراكز وقرى المحافظة بإجمالى مساحة 4 مليون و96 ألف و295 متر وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضى وحتى الآن وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فوراً مشيراً إلى تحرير محضر "جنح طوارئ" وإحالته إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأكد محافظ أسيوط على مواصلة شن تلك الحملات دون توقف للتصدى لها بكل قوة وحسم والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة دون تهاون أو تقاعس مشيراً إلى تنفيذ إزالة التعديات على أراضى زراعية بمساحة تصل إلى 923 فدان و3قيراط و14سهم وأراضى أملاك دولة بمساحة 223 ألف متر خلال حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدى رؤساء المراكز ومسئولى الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والرى وحماية الأراضى وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها.



