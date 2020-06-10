محافظ أسوان : تطهير الشوارع والميادين و المنازل بصفة دورية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى تصريحات صحفية على أستمرار أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وكذا المناطق التى ظهرت بها نسب إصابات خلال الفترة الماضية.

فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها كافة الأجهزة المعنية لتحقيق المجابهة الكاملة لإنتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن فرق التطهير بإدارة المتوطنة بمديرية الصحة تقوم يومياً بتنفيذ أعمالها أثناء توقيتات حظر التجوال بالشوارع والميادين وداخل المنازل بالمناطق السكنية المختلفة حتى يتم التطهير بشكل جيد وآمن، كما يتم بالتوازى الإلتزام بإرتداء عمال النظافة معدات وقائية أثناء عملهم وذلك حفاظاً عليهم من وجود أى مخلفات خطرة ولتلافى أى أضرار لهم ومنعاً لإنتشار العدوى.

وأشار اللواء أشرف عطية بأن هناك العديد من الإجراءات الوقائية والإحترازية التى يتم إتخاذها لمكافحة إنتشار فيروس كورونا بمختلف المناطق والشوارع والأسواق وداخل المؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها والتى يتم التأكيد على تنفيذها بالتنسيق مع القوات المسلحة والمجتمع المدنى فى هذا الشأن.

وأكد على أن هذه الجهود تتطلب فى الوقت نفسه زيادة الوعى لدى المواطنين بضرورة الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة الصادرة بشأن إتباع كافة الطرق والوسائل الآمنة التى تساهم فى منع تفشى فيروس كورونا وتقليل نسب الإصابة به لعبور هذه المرحلة الحرجة بسلام.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد قام بتفقد منافذ البيع المتنقلة لمنتجات السلع الغذائية والمطهرات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وذلك بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد يوسف المدير التنفيذى لقطاع أسوان للتسويق بالجهاز ،وقد أشاد اللواء أشرف عطية بما يقدمه رجال القوات المسلحة من دور وطنى ومجتمعى هادف وخاصة تطوير الخدمات المقدمة للشعب المصرى وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهله، مكلفاً السكرتير العام بالتنسيق مع مسئول الجهاز لإمداد منافذ البيع المتنقلة بكميات من الكمامات التى تم شراؤها من الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة والتى تمتاز بجودتها ليتم بيعها للمواطنين بأسعار المصنع وبدون أى هامش ربح وهو سعر 2,5 جنيه للكمامة الواحدة.

كما وجه محافظ أسوان بأن يتم تحقيق أكبر إستفادة للمواطنين من هذه المنتجات وذلك من خلال توزيع هذه المنافذ بمختلف مراكز المحافظة الخمس فى أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو لخدمة أكبر شريحة من البسطاء ومحدودى الدخل لتوصيل كافة السلع الاستهلاكية والأساسية إليهم بالجودة العالية المطلوبة وبأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية لهم وخاصة أن هذه المنافذ تضم العديد من السلع الغذائية من اللحوم المستوردة والدواجن والزيوت وغيرها.