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محافظة الغربية: طرح عدد 65 محلا بسور استاد طنطا للبيع بالمزاد العلنى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:01 م
محافظة الغربية: طرح عدد 65 محلا بسور استاد طنطا للبيع بالمزاد العلنى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أعلنت محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، عن إعادة طرح عدد 65 محل دوبلكس وفردى دور أول علوى مختلفة المساحات بسور استاد طنطا للبيع بالمزاد العلنى طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/7 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا على الطريق السريع .

 

يذكر أن تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها يشمل ضريبة القيمة المضافة ، وتطلب كراسات الشروط من مقر الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة الغربية وباقى الاشتراطات طبقا لكراسة الشروط.


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