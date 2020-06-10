اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الدولة يتسلم اليوم مستندات تعيين دفعة المعاونين الجدد لعام 2014

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:24 ص
مجلس الدولة يتسلم اليوم مستندات تعيين دفعة المعاونين الجدد لعام 2014 مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ مجلس الدولة، اليوم الأربعاء في تسلم، مستندات التعيين الخاصة لدفعة 2014 من معاوني مجلس الدولة والتي تم الإعلان عنها، بالقرارين الجمهوريين، رقمي 233، 238لسنة 2020، من دفعتي 2014، 2015، وسيكون تسليم المستندات على النحو التالي:

 
-خريجي دفعة 2014 من اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو، حتى الأحد 14 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا الجمعة، 12 يونيو.
 
-خريجي دفعة 2015 ، من يوم الإثنين 15 يونيو، حتى يوم الثلاثاء، 23 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا الجمعة 19 يونيو.
 
وأهاب المجلس بالمندوبين المساعدين، تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع، وسرعة استكمال الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد حتى يتثني تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.
 
وتقدم مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، بالتهنئة للمندوبين المساعدين، متمنيا لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة، وطالب مجلس الدولة المندوبين المساعدين، بتقديم المستندات التالية:
 
عدد 5 صور شخصية، حديثة، (زي رسمي، خلفية بيضاء سادة) عدد 3 صور بطاقة الرقم القومي ( وجهان بحجمهما الطبيعي)، إقرار الذمة المالية من البريد، تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها، أصل شهادة بالموقف من التجنيد.
 

تعين

مندوب مساعد

مجلس الدولة

المستندات المطلوبة

اخبار المحاكم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون السجل التجارى ويُحيلها لمجلس الدولة

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:35 م

فتوى مجلس الدولة:عدم جواز إلغاء الفائدة المستحقة لـ12 محلا بكفر الشيخ

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:19 م

مجلس الدولة يعلن المستندات المطلوبة من المندوبين المساعدين الجدد

السبت، 06 يونيو 2020 08:14 م

مجلس الدولة يطمئن قضاته لاَداء رسالتهم المقدسة اَمنين .. ويصدر 8 قرارات هامة أبرزها يحظر على أعضائه تناول أى معلومات أو أخبار أو فحوصات فيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة