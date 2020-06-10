اليوم السابع
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مبادرة جديدة بالأقصر لتوزيع العلاج للمخالطين للحالات الإيجابية بكورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:00 ص
مبادرة جديدة بالأقصر لتوزيع العلاج للمخالطين للحالات الإيجابية بكورونا "شباب الأقصر في الخير" فى مبادرة جديدة لتوزيع شنط العلاج للمخالطين
الأقصر – أحمد مرعى

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أطلق عدد من شباب محافظة الأقصر، مبادرة جديدة لدعم الأهالى وتوزيع شنط العلاج على الحالات المخالطة للحالات الإيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالقرى والنجوع"، وذلك في إطار تعليمات الحكومة المصرية ووزارة الصحة بتفعيل دور المشاركة لدعم الجهود الحكومية في مواجهه إنتشار العدوى بفيروس كورونا بين المواطنين.

وفى هذا الصدد إلتقى عدد من الشباب أطلقوا مبادرة مع السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وذلك لبحث معه كافة سبل التعاون المشترك لتنفيذ مبادرة لتوزيع شنط العلاج للمخالطين للحالات الإيجابية، حيث تم خلال اللقاء الإتفاق علي تدعيم المبادرة والقائم عليها الشباب والفتيات، وكلف وكيل صحة الأقصر قيادات المديرية بتقديم الدعم اللازم للشباب لتنفيذ مبادرتهم.

وكلف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، كافة الإدارات الصحية المعنية بالتعاون مع الشباب، للمساهمة فى توزيع الأدوية اللازمة للمخالطين للحالات الإيجابية داخل منازلهم لدعمهم صحياً خلال الفترة المقبلة، بجانب تقديم الدعم النفسي والمعنوي والإرشادات الصحية المطلوبة للمخالطين للحالات الإيجابية والمعزولين بالمنازل، وتم الإتفاق مع الشباب على إستمرار التفاعل والتعامل والدعم المشترك بينهما في إطار كل مايتطلب من دعم من قطاع الصحة لشباب الأقصر فى الخير.

ووجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، الشكر لكافة الشباب المشاركين بتلك المبادرة الإنسانية، مناشداً كل من يريد التواصل مع وزارة الصحة ومديرية الصحة، ضرورة التنسيق معهم لمدهم بكافة المتطلبات اللازم لخدمة الأهالى بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، مع مطلع الشهر الجارى، بخدمة المتابعة اليومية لحالات مصابي فيروس كورونا المستجد التى تم عزلها منزلياً والمخالطين لهم، حيث شكل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر فريق طبى من مسئولي الصحة لمتابعة جميع حالات الإصابة المعزولة منزلياً والمصنفين بأعراض بسيطة وكذلك متابعة المخالطين لهم.

 


الاقصر

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