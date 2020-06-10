اليوم السابع
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مايك بومبيو يعلن إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى جرينلاند

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:45 م
مايك بومبيو يعلن إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى جرينلاند مايك بومبيو
ريهام عبد الله

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أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى نوك عاصمة جرينلاند، اليوم الأربعاء، قائلا :" سيعزز وجودنا في نوك شراكاتنا مع حلفائنا في القطب الشمالي ويعزز الرخاء المشترك لأصدقائنا في الدنمارك وجرينلاند".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"في 10 يونيو، قمنا بإعادة فتح قنصليتنا في نوك، جرينلاند... سيعزز وجودنا في نوك شراكاتنا مع حلفائنا في القطب الشمالي ويعزز الرخاء المشترك لأصدقائنا في الدنمارك وجرينلاند. نشكر حلفائنا لمساعدتنا على تحقيق هذه المناسبة الهامة".

بومبيو
بومبيو

 

وفى سياق آخر أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، أن العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وشركات الشحن البحري التابعة لها تدخل حيز التنفيذ اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية قد نشرت مؤخرا، أول فيديو لاطلاق الحرس الثورى، أول قمر صناعى عسكرى إيرانى، وأعلن الحرس الثوري الإيرانى، إطلاق قمر صناعي عسكري بنجاح يحمل اسم "نور"، واستقراره في المدار حول الارض، وذلك فى تحد جديد للولايات المتحدة امريكية.

ووفقا لوكالة فارس فإن القمر الصناعي نور يعد أول قمر صناعي عسكري يطلق بواسطة حامل القمر الصناعي ذي الثلاث مراحل قاصد من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، وقتها مايك بومبيو، أنه يجب محاسبة إيران على عملية إطلاق القمر الصناعي التي نفذها الحرس الثوري الإيراني.


مايك بومبيو

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نوك

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