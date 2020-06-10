ماليزيا: تنسيق عمليات الرقابة على الحدود لمحاربة تهريب المهاجرين

أ.ش.أ

أعلنت الشرطة الماليزية، تعاونها مع القوات المسلحة ووكالات الإنفاذ الأخرى في إجراء عمليات الرقابة المنسقة على الحدود في جميع أنحاء البلاد لمحاربة العصابات التي تهرب المهاجرين غير الشرعيين.

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بادور -وفق ما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الأربعاء، إن الشرطة نجحت في إلقاء القبض على مئات الأفراد المتورطين في عمليات تهريب المهاجرين.

وأضاف: "وبالتأكيد أن هذه الاعتقالات ستمنع المهاجرين غير الشرعيين من التسلل عبر طرق مجهولة".

يشار إلى أن ماليزيا اعتقلت نحو 395 مهاجرا غير شرعي و108 أشخاص من خلايا عصابة التهريب خلال عمليات الرقابة على الحدود التي أجريت منذ الأول من مايو الماضي وحتى 8 يونيو بعد محاولة دخول البلاد بطريقة غير قانونية.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق عمليات الرقابة على الحدود في مايو بمشاركة فرقة العمل الوطنية بالتعاون مع وكالات إنفاذ متعددة بما فيها القوات المسلحة والشرطة ووكالة الملاحة البحرية ووزارة الصحة وقوة الدفاع المدني وإدارة الهجرة وإدارة المتطوعين.