مؤيدو دونالد ترامب يسخرون من جورج فلويد ويعيدون تجسيد وفاته.. فيديو وصور

كتب آسر أحمد

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، حالة من الفوضى العارمة بسبب الاحتجاجات التي سببتها وفاة جورج فلويد صاحب الأصول الأفريقية على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس منذ أيام، وهو ما اثار مظاهرات ضخمة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما تسبب في انهيار مؤشرات ترشحه من جديد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي ظل الاحتجاجات التي تندد بالعنصرية، خرج شقيقان من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امام منزلهم اثناء مرور مظاهرة ضد ترامب، للسخرية من وفاة جورج فلويد وإعادة تجسيد وفاته تحت اقدام رجل الشرطة الذي تسبب في كتم أنفاسه حتى وفاته.

واثار الموقف الذي جسده الشقيقان امام المظاهرات استياء الكثيرين، بعد ان التقطت العدسات ظهورهم امام منزلهم في فرانكلينفيل بولاية نيوجيرسي، وسرعان ما حصد الفيديو على عشرات الالاف من المشاهدات خلال وقت قصير.

وظهر في الفيديو الرايه التابعة لمؤيدي ترامب، بالإضافة إلى العلم الامريكي، الذي أكد انضمام الشقيقان لحملة مؤيدي ترامب، ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الشقيقان هما، شو وجيم، يبلغان من العمر 51 عامًا، 48 عامًا.

وعلى سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغرية على تويتر أمس الثلاثاء، موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار تعيين تشارلز براون كأول جنرال من أصل أفريقي لقيادة القوة الجوية بالباسفيك، وأضاف ترامب: يوم تاريخي لأمريكا.. متحمس للعمل بشكل أوثق مع الجنرال براون ، وهو وطني ورائع.

فى غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخصيص 2.96 مليار دولار منح طارئة إلى المشردين والمعرضين للخطر ومن فقدوا وظائفهم أو المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر،" تخصص 2.96 مليار دولار على هيئة منح طارئة لدعم الأمريكيين المشردين والمعرضين للخطر، والذين يمكن أن يصبحوا بلا مأوى بسبب فقدان الوظيفة أووقف الأجور أو المرض بسبب فيروس كورونا COVID-19، نحن نعتني بالمواطنين الأكثر ضعفا في أمتنا".