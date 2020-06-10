مؤتمر للاتحادين الأفريقي والأوروبي لمناقشة تأثير كورونا على الوضع الأمني في أفريقيا الوسطي

كتبت - هند المغربي

جان بيير لاكروا، مؤتمرًا بالفيديو لمناقشة تأثير كوفيد-19 على السياسة والوضع الأمني ​​في أفريقيا، بالإضافة إلى تحديث بشأن تنفيذ اتفاق السلام. وأدانوا بشكل مشترك أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها جمهورية أفريقيا الوسطي وشجعوا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى على الدخول في حوار شامل مع جميع الأطراف قبل الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام. وفقًا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة.

وأوضح دوجاريك أنه في جمهورية أفريقيا الوسطى، هاجم مسلحون مجهولون في مجتمع بوجول، في شمال غرب البلاد، نقطة تفتيش يديرها بشكل مشترك حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة وجيش جمهورية أفريقيا الوسطى ما أسفر عن إصابة اثنين من قوات حفظ السلام الكاميرونية.

وأضاف دوجاريك أنه ردًا على الهجوم، أوفدت بعثة الأمم المتحدة (MINUSCA) دورية قوية من باوا إلى بوجول والوضع مستقر الآن لافتًا إلى أنه فى شرق بوار (في محافظة نانا مامبار) ، هاجم مقاتلون من الجماعة المسلحة معسكر وحدة أمنية مختلطة خاصة أصابوا 14 متدربًا بجروح طفيفة لافتًا إلى أنه تتعاون بعثة الأمم المتحدة مع الضامنين للاتفاق السياسي والسلطات المحلية لنزع فتيل التوترات. كما كثفت قوات حفظ السلام الدوريات في المنطقة.