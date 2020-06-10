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لو عندك خلايا شمسية.. تعرف على الضوابط الجديدة لبيع الطاقة لوزارة الكهرباء

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:00 ص
لو عندك خلايا شمسية.. تعرف على الضوابط الجديدة لبيع الطاقة لوزارة الكهرباء خلايا شمسيه
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن الشروط والضوابط الخاصة بتبادل الكهرباء المولدة من الخلايا الشمسية مبين المنتجين وشركات توزيع الكهرباء، بعد موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الشروط والضوابط الجديدة لتبادل واستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية والمتعارف عليها بنظام صافى القياس ( Net Metering )، وفيما يلى الضوابط الجديدة:

 

1. ضرورة أن يكون موقع مشروع المحطة التى يتم التعاقد عليها بنظام صافى القياس داخل حدود عقار العميل.

 

2. ألا يكون العميل المتعاقد بنظام صافى القياس مرخصاَ له بتوزيع الكهرباء لذات المشروع.

 

3. ألا تتجاوز إجمالى القدرات المركبة لمحطات الطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة شركة التوزيع الواحدة، والمتعاقد عليها بنظام صافى القياس عن 1.5 % من الحمل الأقصى لشركة التوزيع المسجل بعدادات القياس خلال العام المالى السابق للتعاقد.

 

4. وضع حد أقصى لإجمالى قدرات مشروعات الطاقة الشمسية التى سيتم التعاقد عليها بنظام صافى القياس فى جميع أنحاء الجمهورية وبعد نفاذ هذه القواعد (على ألا يتجاوز إجمالى تلك القدرات 300 ميجا وات متضمنة القدرات القائمة حالياً ) كما يلي:

• 125 ميجاوات للقدرات أقل من أو تساوى 500 كيلووات.

• 100 ميجاوات للقدرات أكبر من 500 كيلووات وحتى 20 ميجاوات.

 

5. ألا تتجاوز القدرة المركبة للمحطة – المتعاقد عليها بنظام صافى القياس – الحمل الاقصى لاستهلاك العميل خلال العام المالى السابق لتاريخ التشغيل التجارى لتلك المحطة.

 

6. ألا تتجاوز اجمالى القدرات الشمسية المتعاقد عليها بنظام صافى القياس والمملوكة لاية جهة مرخصة أوأحد عملاء شركات التوزيع والمرتبطة بشبكات التوزيع عن 25 ميجاوات، وبحد أقصى 20 ميجا وات للمشروع الواحد.

 

7. فى حالة الربط على شبكة الجهد المتوسط يجب اجراء دراسة اضافية بواسطة شركة التوزيع أو بالاستعانة بالغير لتقييم التاثير على الشبكة وذلك على نفقة العميل، على أن يتم التأكد من عدم وجود تيار عكسى يغذى شبكات النقل التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو احد عملائها فى أى حال من الاحوال.

 

8. تتم المحاسبة على فائض الطاقة المنتجة من المحطة الشمسية المتعاقد عليها بنظام صافى القياس سنوياً، بعد تسوية استهلاكات العميل فى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادى، بسعر شراء الطاقة (قرش/ك.و.س)طبقاً لاخر سعر شراء متعاقد عليه بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومنتج طاقة شمسية.

 

9. يقوم العميل بسداد مقابل لدمج الطاقة المنتجة (مقابل الدمج) يمثل تكلفة دمج الطاقات المتجددة فى الشبكة (حسب جهدها) يحدده الجهاز ويراجع ويعدل بشكل دورى.

 

10. تسرى هذة القواعد من اليوم التالى لتاريخ نشرها على الموقع الالكترونى للجهاز ويلغى كل نص يخالف ذلك.

 

 


خلايا شمسيه

وزارة الكهرباء

بيع الطاقة لوزارة الكهرباء

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

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