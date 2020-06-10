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لندن تختبر أدوية مضادة للالتهابات والسرطان كعلاج محتمل لكورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:02 م
لندن تختبر أدوية مضادة للالتهابات والسرطان كعلاج محتمل لكورونا بريطانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت جامعتا برمنجهام وأكسفورد اليوم الأربعاء، أن اختبارات تجرى على أدوية تستخدم فى علاج الالتهابات والسرطان، كعلاج محتمل لمرضى وباء فيروس كورونا، وفقا لموقع روسيا اليوم، حيث قال المشارك فى التجارب السريرية من جامعة برمنجهام، بن فيشر: "تبين أدلة بدأت تظهر دورا حيويا للأدوية المضادة للالتهابات فى عاصفة السيتوكين المرتبطة بالعدوى الشديدة لكوفيد-19".

 

ويتسبب فى الحالات الحادة من فيروس كورونا المستجد، إفراط فى رد الفعل من جانب جهاز المناعة يعرف باسم "عاصفة سيتوكين"، ويتحرى الباحثون، فيما إذا كان من الممكن أن تلعب الأدوية التى تكبح عناصر معينة فى جهاز المناعة دورا فى وقف التصاعد السريع فى الأعراض.

 

وأول دواء من بين أربعة مرشحة للاستخدام هو عقار "ناميلوماب" منإنتاج شركة "إيزانا بيوساينسز" وهو عبارة عن جسم مضاد وحيد النسيلة دخل بالفعل مرحلة التجارب الأخيرة على علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض يسمى التهاب "الفقار الروماتويدي" ويستهدف عامل السيتوكين المسمى "جي.إم-سي.إس.إف"، والمعتقد أنه محفز رئيسي، فى المستويات التى لا تخضع للسيطرة، الالتهاب المفرط فى الرئتين أما الدواء الآخر فهو "إنفليكسيماب - سي.تي-بي13"، والذى طورته شركة "سيلتريون هيلثكير" البريطانية، وهو علاج مضاد لما يسمى "عامل نخر الورم"، بما فى ذلك التهاب المفاصل الروماتويدى ومتلازمة القولون العصبي.


سرطان

التهابات

بريطانيا

كورونا

كوفيد 19

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