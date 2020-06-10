اليوم السابع
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لاعبة التنس اليابانية أوساكا تؤكد استمرارها فى دعم الاحتجاجات المنددة بالعنصرية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:57 ص
لاعبة التنس اليابانية أوساكا تؤكد استمرارها فى دعم الاحتجاجات المنددة بالعنصرية جورج فلويد
رويترز

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رغم ما تعرضت له من انتقادات أكدت اليابانية ناعومي أوساكا لاعبة التنس الأعلى أجرا على مستوى العالم استمرارها في دعم الاحتجاجات المنددة بالعنصرية بعد مقتل أمريكي من أصل أفريقي أثناء اعتقال الشرطة له في الشهر الماضي.

واندلعت احتجاجات وأعمال عنف بعد مقتل جورج فلويد، وهو رجل أعزل عمره 46 عاما توفي في منيابوليس في 25 من مايو أيار الماضي بينما كان شرطي أبيض أمريكي يجثو بركبته على عنقه لحوالي تسع دقائق.

وقالت أوساكا التي سبق لها‭ ‬الفوز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى إنها شاركت في مسيرات منددة بتصرف الشرطة في منيابوليس بولاية مينيسوتا كما شاركت في احتجاجات ضمن حركة "حياة السود مهمة" في لوس آنجليس حيث تقيم أيضا.

وعن موقفها قالت أوساكا لرويترز "أنا أتحدث لأنني أؤيد هذه الحركة وأسعى لاستغلال وضعي للمساعدة في تحقيق التغيير."

وأضافت "مقتل جورج فلويد والموقف بصفة عامة في أمريكا كان له تأثير كبير علي.. الصمت لا يمكن أن يكون الحل. كل شخص يجب أن يكون له موقف في ذلك وأن يعبر عنه."

 


ناعومي أوساكا

لاعبة تنس

جورج فلويد

العنصرية

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