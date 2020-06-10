كينيا تسجل 127 حالة جديدة من فيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكينية اليوم، تسجيل 127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 2898 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضح البيان، أنه تم تسجيل 873 حالة شفاء من هذا المرض، مقابل 88 حالة وفاة.

وفى سياق أخر، نظم عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أما السفارة الأمريكية بالعاصمة الكينية فى نيروبى، احتجاجا واعتراضا على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية على أيادى أحد ضباط الشرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الامريكية.