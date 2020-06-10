وذكرت وزارة الدفاع الكورية وهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية - أن السلطات العسكرية الكورية والأمريكية أجريتا تدريبات مشتركة مؤخرا فيما يتعلق بتبادل المعلومات المعنية برصد الصواريخ ودمج الوسائل لرصدها واعتراضها مع افتراض إطلاقها من كوريا الشمالية.

وفي الوقت الحالي، ينشر الجيش الكوري الجنوبي منظومة "باتريوت"، وتنشر القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية منظومتي "باتريوت" و"ثاد".

وقال مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية لـ"يونهاب" - إن كوريا الشمالية توصلت إلى مرحلة نشر الصاروخ الباليستي قصير المدى الذي يتميز بالصعود والهبوط عموديا في الطيران قبيل اقتراب الرأس الحربي من هدفه، مما يصعب اعتراضه.

وأضاف أن الجيش الكوري الجنوبي يواصل مع القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد أعمال تحسين سبل اعتراض الصواريخ الكورية الشمالية أرضا وبحرا وجوا، ونظام الرصد، ويسعى معها لإنشاء النظام الموحد لاعتراضها في حالات الطوارئ من خلال التدريبات المشتركة.

وتعتبر هذه التدريبات المشتركة بين سول وواشنطن جزءا من الخطة لدمج كوريا الجنوبية في نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الأوسع الذي تنشئه الولايات المتحدة واليابان.

وأكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها واحدة من التدريبات المنتظمة بين البلدين.