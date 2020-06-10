اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:53 ص
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تسجل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:33 ص
كوريا الجنوبية تسجل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، مما زاد من عدد إجمالي الإصابات إلى 902.11 حالة.

وأفاد مركز كوريا لمكافحة الامراض والوقاية منها في بيان له، نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغ عتبة ال 50 حالة لأول مرة منذ 3 أيام، بسبب زيادة حالات الإصابة المرتبطة بالعدوى الجماعية والتي بدأت في شركة "ريتش واى" لبيع المنتجات الصحية في منطقة كوانج أك في العاصمة سول.

ومن بين الـ 50 حالة الجديدة، كانت هناك 43 حالة لانتقال العدوى محليا، و7 حالات قادمة من خارج البلاد.

أما عن الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية، فقد أوضح المركز أنها ارتفعت بمقدار حالتين خلال يوم الأمس ليرتفع الإجمالي إلى 276 حالة.  


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