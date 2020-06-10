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كورونا يتسلل بين المسئولين الأتراك.. وفاة رئيس مقاطعة تابع لحزب الشعب الجمهورى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:26 م
كورونا يتسلل بين المسئولين الأتراك.. وفاة رئيس مقاطعة تابع لحزب الشعب الجمهورى تركيا - أرشيفية
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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توفى محمد علي أوستون، رئيس مقاطعة بيات التابعة لحزب الشعب الجمهوري التركى في أفيونكاراحصار، بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بسبب فشل في الجهاز التنفسي. كما أُعلن أن جنازة أوستون عضو حزب الشعب الجمهوري ستكون اليوم في مركز المقاطعة.

وكانت أعلنت الصحة التركية أمس الثلاثاء تسجيل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 182114 والوفيات إلى 4729.

كما أعلنت نقابة العاملين بالصحة الثوريين في تركيا أن 12 شخصًا يعملون في مستشفى "ابن سينا" بجامعة أنقرة قد أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي فقط، حيث جاء في بيان النقابة أن أسباب انتشار الفيروس نتيجة لخطوات التطبيع ، وتم التأكيد على أن عمال النظافة والصيانة يتعرضون للخطر في المستشفيات.

وتقدمت النقابة بمطالب للحفاظ علي العاملين في مجال الصحة، من بينها توفير حق التنقل في ظروف صحية، وعمل مسحات بشكل منتظم، وتوفير معدات الحماية الشخصية بشكل كامل ومنتظم، وتوفير أماكن استراحة كافية في أماكن عمل المستشفيات، كما يجب جعل مناطق الاستراحة الحالية صحية أكثر.

 


تركيا

كورونا فى تركيا

حزب الشعب الجمهوري

كورونا

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