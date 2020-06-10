قوات الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظه الغربيه من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل شقة الجمهورية ثان المحله والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة الكبرى ، بورود إشارة لشرطة النجدة باندلاع حريق هائل داخل شقة بالطابق الرابع فى شارع عبد الشافى بمنطقة الجمهوريه، انتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ وتم إخماد النيران بعد أن التهمت محتويات الشقة بالكامل، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان عاطل مقيم بمنطقة ابو جماله ثان طنطا بمحافظه الغربيه، قد أقدم على اشعال النيران في منزل جيرانه انتقاما منهم لإجبارهم على التنازل عن محضر تم تحريره ضده، والتهمت النيران محتويات الشقه، وتم إخماد الحريق وضبط المتهم تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أسامه ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقه بمنطقة ابو جماله، انتقلت سياره مطافي لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق، واتهم أصحاب الشقه عاطل بإشعال النيران في الشقه لإجبارهم على التنازل عن محضر محرر ضده، وتمكن الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث ثان طنطا من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة في المحضر رقم 12660جنح قسم ثان طنطا.