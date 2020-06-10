اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:11 م
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قوات الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالمحلة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:07 م
قوات الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالمحلة حريق شقة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظه الغربيه من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل شقة الجمهورية ثان المحله والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل.
 
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة الكبرى ، بورود إشارة لشرطة النجدة باندلاع  حريق هائل داخل شقة بالطابق الرابع فى شارع عبد الشافى بمنطقة الجمهوريه، انتقلت سيارتي مطافي   لمكان البلاغ وتم إخماد النيران بعد أن التهمت محتويات الشقة بالكامل، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وكان عاطل مقيم بمنطقة ابو جماله ثان طنطا بمحافظه الغربيه، قد أقدم على اشعال النيران في منزل جيرانه انتقاما منهم لإجبارهم على التنازل عن محضر تم تحريره ضده، والتهمت النيران محتويات الشقه، وتم إخماد الحريق وضبط المتهم تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أسامه ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقه بمنطقة ابو جماله، انتقلت سياره مطافي لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق، واتهم أصحاب الشقه عاطل بإشعال النيران في الشقه لإجبارهم على التنازل عن محضر محرر ضده، وتمكن الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث ثان طنطا من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة في المحضر رقم 12660جنح قسم ثان طنطا. 
 
من ناحيه اخرى لقى طفل مقيم قرية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حتفه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله أثناء اللعب بطيارة ورقية، بعد أن اختل توازنه وسقط أرضا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بسقوط طفل من أعلى سطح منزله أثناء اللعب بطائرة ورقية وتبين ان المتوفي يدعي " احمد.م.ع"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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