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قرقاش يشدد على رفض الإمارات للخطوات العدوانية التى تمس حقوق الشعب الفلسطينى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:22 م
قرقاش يشدد على رفض الإمارات للخطوات العدوانية التى تمس حقوق الشعب الفلسطينى الدكتور أنور قرقاش
ريهام عبد الله

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شارك الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، مشددا على رفض الإمارات لكل خطوة عدوانية تخالف القانون الدولي وتمس الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني.

قرقاش
قرقاش

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "شاركت اليوم في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وأكدت رفض الإمارات لكل خطوة عدوانية تخالف القانون الدولي وتمس الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني وعلى دعم الإمارات المطلق للمطالب الفلسطينية المحقة".

أنور قرقاش
أنور قرقاش

وفى سياق آخر، قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإمارات للشئون الخارجية، إنه مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا يتعزّز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي.

وأضاف: لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرنٍ خلا عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي.

وتابع، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر": "لا شك أن هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي وأولها استمرار الإقتتال. وهناك قلق مشروع ببقاء قرار الحرب والسلام ليبياً ضمن مؤسسات الدولة، ورفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية.


انور قرقاش

قرقاش

منظمة التعاون الاسلامى

الضفة الغربية

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