اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. منظمة الصحة العالمية تدعم احتجاجات أمريكا وتوجه رسالة للمتظاهرين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:19 ص
فيديو.. منظمة الصحة العالمية تدعم احتجاجات أمريكا وتوجه رسالة للمتظاهرين الاحتجاجات الأمريكية
كتب إسلام حشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم تأكيدها الدائم على أهمية التباعد الاجتماعي وانتقادها المستمر للحكومات بشأن تخفيف قيود العزل، أعلنت منظمة الصحة العالمية دعم الاحتجاجات الأمريكية على خلفية مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول سوداء، على يد الشرطة الأمريكية.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تدعم بالكامل المساواة والحراك العالمى ضد العنصرية، فنحن نرفض التمييز بكل أشكاله"، وحث المشاركين في المظاهرات على ارتداء الكمامات واتباع التدابير الوقائية والحفاظ على مسافة متر بينهم، والتقييد بكافة تدرابير الوقاية مما أثار العديد من الانتقادات بسبب احتمالية زيادة عدد الإصابات بين المحتجين.

وكان شارك الآلاف من مدينة هيوستن فى تكساس، أمس، تشييع جثمان جورج فلويد، من كنيسة فاونتن أوف برايز ، فى توقيت مثل فيه الشرطى المتهم بقتله لأول مرة أمام القضاء.
 
وحضر الآلاف لكنيسة فاونتن أوف برايز، بينهم لاعبين مشهورين ، وفنانين وأعضاء بالكونجرس وممثليين سياسيين فى المديينة .
 
ووصل النعش الذهبى الذى يحمل جثمان جورج فلويد إلى كنيسة Fountain of Praise، وقد حمله إلى الداخل ستة رجال يرتدون أقنعة، بينما وقف صف من ضباط الشرطة فى الانتباه.
 
بعد المراسم سيتم اصطحاب جثة فلويد من قبل قسم شرطة هيوستن إلى حدائق هيوستن التذكارية في بيرلاند، وفقًا لمدينة بيرلاند، وقالت المدينة إن جسده سيقطع المسافة الأخيرة من الموكب في عربة تجرها الخيول.
 
وتجمعت العائلة والأصدقاء المقربون من جورج فلويد فى هيوستن فى جنازة جورج بعد أسبوعين من مقتله أثناء وجوده فى حجز شرطة مينيابوليس.
 
وقد تم بث جانب من الجنازة مباشرة على الهواء عن طريق إدارة المدينة .
 
وجرى أول أمس تكريم ذكرى فلويد البالغ من العمر 46 عاما فى هذه المدينة التي عاش فيها فترة طويلة، وتسببت وفاته بإطلاق شرارة غضب وتظاهرات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ستينات القرن الماضى والتحرك للحقوق المدنية.
 
وتجمع أكثر من ستة آلاف شخص أمام كنيسة فاونتن اوف برايز لوداعه قبل جنازته التي شاركت فيها عائلته فقط .
 
وبدات جنازته عند قرابة الساعة 11,00 بالتوقيت المحلى للولاية ، بحسب محامي الأسرة بن كرامب، وتولى القس والزعيم الأمريكى للحقوق المدنية آل شاربتون التأبين الجنائزى.

منظمة الصحة العالمية

احتجاجات أمريكا

جورج فلويد

التباعد الاجتماعي

ارتداء الكمامات

اخبار

اخبار عاجلة

امريكا

مظاهرات امريكا

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"فلويد" يتحول لورقة انتخابية فى سباق البيت الأبيض.. بايدن يشارك فى الجنازة "افتراضيا".. ويؤكد: لا يمكن تجاهل العنصرية.. وترامب يرد بإشادة خاصة بجنرال من أصل أفريقى.. والجارديان ترصد استمرار غضب مجتمع السود

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:00 ص

موكب يقوده عربة تجرها الخيول.. رحلة جورج فلويد من الكنيسة إلى مثواه الأخير

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:16 ص

تزامنا مع الاحتجاجات وتشييع جثمانه.. فيديو لجورج فلويد يدعو إلى عدم حمل السلاح

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:55 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. السودان تفتح بلاغات جنائية جديدة لمواجهة البشير.. الآلاف يشيعون ضحية عنصرية الشرطة الأمريكية فلويد.. والاتحاد الأوروبى يدعو لسحب المرتزقة من ليبيا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:00 ص

مظاهرات أمام السفارة الامريكية فى كينيا احتجاجا على مقتل جورج فلويد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:00 ص

بايدن فى جنازة "فلويد": لا يمكن للولايات المتحدة تجاهل العنصرية مرة أخرى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:47 م

صور.. العالم هذا المساء.. الآلاف يلقون نظرة الوداع على جورج فلويد قبل تشييع جثمانه فى هيوستن.. ومظاهرة بالهواتف المحمولة فى هونج كونج لرفض "تسليم المجرمين" إلى بكين.. مدرسة أمريكية تحتفل بتخرج طلابها رغم كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:00 م

الآلاف يشاركون فى تشييع جثمان جورج فلويد من كنيسة فاونتن برايز بمدينة هيوستن

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:00 م

العشرات يحملون أعلام أمريكا أمام كنيسة فاونتن أوف بريز قبل تأبين جورج فلويد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:26 م

بدء مراسم تشييع جورج فلويد فى هيوستن الأمريكية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:56 م

أطفال بأمريكا يجمعون 40 ألف دولار لدعم ذوى البشرة السمراء بعد حادث فلويد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:36 م

شبكة CNN: وصول النعش الذهبى الذى يحمل جثة جورج فلويد للكنيسة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:37 م

بدراجة نارية وقناع .. براد بيت يشارك فى مظاهرات للتنديد بمقتل جورج فلويد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة