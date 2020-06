فيديو.. محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس ويلقونه فى بحيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لقيام متظاهرين مناهضين للعنصرية في ولاية فرجينيا الأمريكية بإسقاط تمثال كريستوفر كولومبوس ليلة أمس الثلاثاء في حديقة بيرد بريتشموند، ثم لفه في علم محترق وإلقائه في بحيرة.

واجتاحت موجة من المظاهرات الولايات المتحدة وأوروبا بعد وفاة جورج فلويد.

A statue of Christopher Columbus has been pulled down, set alight and thrown in a lake by protesters in Richmond, Virginia.



