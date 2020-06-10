اليوم السابع
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فيديو لنجوم الكرة بالعالم يدعمون أبطال المجال الطبي برعاية الإيسيسكو والفيفا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:53 ص
فيديو لنجوم الكرة بالعالم يدعمون أبطال المجال الطبي برعاية الإيسيسكو والفيفا منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)
كتب لؤى على

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تقديراً لجهود العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، الذين يقفون على خط المواجهة لحماية المجتمعات البشرية من جائحة كوفيد-19، قامت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بإطلاق مقطع فيديو يعبر فيه لاعبو كرة القدم السابقين والحاليين عن شكرهم وتقديرهم للعاملين في مجال الرعاية الصحية على عملهم المتميز.
 
 
في هذا الفيديو، يقوم نجوم كرة القدم العالميون المشهورون من الذكور والإناث، بما في ذلك بيليه، دييغو مارادونا، رونالدو، ديفيد بيكهام، كاكا، مارتا، ماركو فان باستن، زين الدين زيدان، بارك جي سونغ، يايا توريه، لوسي برونز، صمويل إيتو، فابيو كانافارو وغيرهم كثيرون بالتصفيق الحار للعاملين في مجال الرعاية الصحية تقديراً لعملهم في مساعدة المواطنين وتضحياتهم لوقف مخاطر انتشار الفيروس.
 
 
وبالتوازي مع التصفيق، يظهر بالمقطع شرح موجز يعبر عن الامتنان والتقدير لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والمهنيين الذين يعملون كأبطال للإنسانية.   
 
يُذكر أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أطلقت منذ بداية جائحة كوفيد-19 عددا من المبادرات والبرامج والمشاريع العملية لدعم الجهود الدولية في التصدي للجائحة، ومساعدة الدول الأعضاء على مواجهة تداعياتها السلبية، وتوجت الإيسيسكو جهودها بالإعلان عن مبادرة "التحالف الإنساني الشامل"، لمساعدة الدول الفقيرة والأكثر تضررا من الجائحة، من خلال تنفيذ مشاريع عملية وبرامج ميدانية بهذه الدول.
 
 
وقد حظى التحالف بترحيب وتأييد كبيرين من عدد من الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات العاملة في مجالات متعددة، ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). كما أكد البيان الختامي للمؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء التربية في الدول الأعضاء بالإيسيسكو، الذي انعقد في 14 من مايو 2020، بمشاركة (43) دولة و(12) منظمة دولية، تحت شعار "المنظومات التربوية في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ (كوفيد-19)"، دعم التحالف، داعيا الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات المانحة والقطاع الخاص لإنجاحه.

الايسيسكو

الفيفا

فيروس كورونا

اخبار مصر

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