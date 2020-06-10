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فيديو.. ضبط 620 قضية تلاعب في أسعار السجائر

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:28 م
فيديو.. ضبط 620 قضية تلاعب في أسعار السجائر سجائر
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط 620 قضية تلاعب فى أسعار وحجب السجائر ومحاولات التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وكانت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة واصلت حملاتها التموينية المُكبرة بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

ونجحت خلال 48 ساعة فى ضبط (620 قضية سجائر متنوعة " بيع بأكثر من السعر، حجب عن التداول، تهرب من سداد الرسوم الجمركية بإجمالى مضبوطات (364033 عبوة سجائر)، بينها (18) قضية حجب عن التداول بإجمالى مضبوطات (264259عبوة سجائر)، و(26) قضية تهرب من سداد الرسوم الجمركية بإجمالى مضبوطات (3579 عبوة سجائر)، و(576) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات (96195 عبوة سجائر)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

 

 


سجائر

بيع السجائر

ارتفاع أسعار السجائر

سجائر بأسعار مرتفعة

الداخلية

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