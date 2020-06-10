اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:58 م
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فيديو.. شاهد حركة المرور أعلى محور المشير من القاهرة الجديدة لوسط البلد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:04 م
فيديو.. شاهد حركة المرور أعلى محور المشير من القاهرة الجديدة لوسط البلد محور المشير طنطاوى
كتبت أمنية الموجى

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سادت حالة من السيولة المرورية، أمام السيارات، أعلى محور المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، اليوم الأربعاء، كما سادت حالة من السيولة المرورية فى الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة، وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

فيما شهدت حركة  السيارات أعلى كوبرى 6 أكتوبر، فى الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، حالة من التكدس المرورى، بطول الكوبرى من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته فى مخارج الدقى والمهندسين، وأيضا فى الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى تباطؤ فى بعض المناطق.

 

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، انسياب مروري فى حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية،  وشهد نفق الأزهر، انسيابا فى حركة المرور أمام القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وظهرت سيولة مرورية بالمسطح الأرضى بميدان الأوبرا، والشوارع المؤدية لمن يسلك النفق فى الاتجاهين، وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

 

وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد والمهندسين.

 

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وتواجدت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات.


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