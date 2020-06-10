اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو.. تعافى 5 حالات من كورونا داخل الحجر الصحى بكفر الزيات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:28 م
فيديو.. تعافى 5 حالات من كورونا داخل الحجر الصحى بكفر الزيات الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحي بمحافظة الغربية، عن تعافي 5حالات جدد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتماثلهم للشفاء التام من الفيروس.

وذكرت الصفحة الرسمية للمستشفى على " فيس بوك" أنه يتم تأهيل المتعافين الـ5 وتجهيز أغراضهم للخروج من الحجر الصحي والعودة لمنازلهم مرة اخرى، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء وتحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.

من ناحيه أخرى وجهت الإدارة الصحية ببسيون بمحافظة الغربية، نداءات استغاثة للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من أبناء مركز بسيون للتبرع بالبلازما، لانقاذ طبيب بالوحدة الصحية بقرانشو والذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، ووضعه بالعناية المركزة لتدهور حالته الصحية.

وكشفت الإدارة الصحية ببسيون فى بيان لها، أن الطبيب رامى كريم اخصائي الكلى الصناعى بوحدة كلى قرانشو وابن قرية كفر سليمان مركز بسيون، أصيب بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية عمله هو وزوجته، مؤكدة أن الطبيب حالته الصحية سيئة وتم وضعه بالعناية المركزة بالحجر الصحي بكفر الزيات، وحالته تزداد سوء يوما بعد يوم.

وناشدت الإدارة الصحية المتعافين من كورونا التبرع ببلازما فصيلة A+ على وجه السرعة لانقاذ حياته حتى لا يضطر الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعى.


اخبار عاجله

المتعافين من كورونا

الحجر الصحى بكفر الزيات

مستشفى كفر الزيات العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة