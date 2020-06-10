فيديو.. تعافى 5 حالات من كورونا داخل الحجر الصحى بكفر الزيات

الغربية – مصطفى عادل

أعلنت مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحي بمحافظة الغربية، عن تعافي 5حالات جدد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتماثلهم للشفاء التام من الفيروس.

وذكرت الصفحة الرسمية للمستشفى على " فيس بوك" أنه يتم تأهيل المتعافين الـ5 وتجهيز أغراضهم للخروج من الحجر الصحي والعودة لمنازلهم مرة اخرى، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء وتحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.

من ناحيه أخرى وجهت الإدارة الصحية ببسيون بمحافظة الغربية، نداءات استغاثة للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من أبناء مركز بسيون للتبرع بالبلازما، لانقاذ طبيب بالوحدة الصحية بقرانشو والذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، ووضعه بالعناية المركزة لتدهور حالته الصحية.

وكشفت الإدارة الصحية ببسيون فى بيان لها، أن الطبيب رامى كريم اخصائي الكلى الصناعى بوحدة كلى قرانشو وابن قرية كفر سليمان مركز بسيون، أصيب بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية عمله هو وزوجته، مؤكدة أن الطبيب حالته الصحية سيئة وتم وضعه بالعناية المركزة بالحجر الصحي بكفر الزيات، وحالته تزداد سوء يوما بعد يوم.

وناشدت الإدارة الصحية المتعافين من كورونا التبرع ببلازما فصيلة A+ على وجه السرعة لانقاذ حياته حتى لا يضطر الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعى.