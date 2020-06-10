اليوم السابع
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فوربس الأمريكية: مجموعة طلعت مصطفى في قائمة أقوى 100 شركة عربية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:32 م
فوربس الأمريكية: مجموعة طلعت مصطفى في قائمة أقوى 100 شركة عربية مجموعة طلعت مصطفى

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تتنافس الشركات في الدعاية لنفسها بأنها الأفضل أو الأكبر أو الرائدة في قطاع بعينه، وفي ظل عدم وجود معيار محدد لهذه التسميات أو التصنيفات تختار كل شركة ما تشاء لنفسها، إلا أن السوق مازال يحكم من هي أفضل شركة، وبجانب السوق هناك مؤسسات إعلامية دولية كبرى معنية بوضع قوائم بأكبر الشركات، وأشهرها مجلة فوربس الأمريكية، ولذا يعتمد على قوائم فوربس في تحديد أكبر وأقوى الشركات.
 
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وفي آخر قائمة لمجلة فوربس لأقوى 100 شركة عربية عام 2020، وضعت المجلة مجموعة طلعت مصطفى ضمن قائمة أقوى 100 شركة عربية، وذلك بعد أن سجلت إيرادات بلغت قيمتها 746 مليون دولار، وأرباح قدرها 124 مليون دولار، ولم تضم تلك القائمة من مصر سوى 5 شركات فقط، وجاءت المجموعة في المركز الثالث على مستوى مصر، والوحيدة في مجال التطوير العقاري. 
 
وليست هذه هي المرة الأولى، التي تختار فوربس مجموعة طلعت مصطفى ضمن قوائمها للشركات، حيث سبق اختيار المجموعة ضمن قائمة أقوى 100 شركة مقيدة في بورصات الشرق الأوسط، لتحافظ المجموعة على مكانتها ضمن أي قوائم لأكبر الشركات على مستوى المنطقة.
 
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وتحتفل مجموعة طلعت مصطفى القابضة، هذا العام بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وتمكنت المجموعة ان تضىء مصر بمشاريع عمرانية «عملاقة» تقدم الحياة السعيدة، وتحقق مفهوم الحياة المتكاملة، بالإضافة إلى ذلك ارتقت المجموعة بسوق الاستثمار السياحى، حيث انفردت بتقديم مشروعات سياحية غير مسبوقة وبمعايير عالمية، منها منتجع فورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا - القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا- الإسكندرية، بالإضافة إلى فندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل- القاهرة.

 


مجموعة طلعت مصطفى

هشام طلعت

افضل مطور عقاري

فوربس

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